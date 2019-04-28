طوارئ بمترو الانفاق استعدادا لـ "شم النسيم" وغرفة عمليات لمتابعة تأمينه

قال المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات الرئيسية والفرعية بمترو الأنفاق لاستقبال الزيادات المتوقعة لجمهور الركاب فى أعياد شم النسيم.

وأضاف الفضالى وفق بيان صحفى أن المترو سيبدأ التشغيل فى تمام الساعة 5.15 ص، حتى الساعة الواحدة صباحا بإجمالى عدد رحلات 1236 رحلة بالخطوط الثلاثة حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول 382 رحلة والخط الثانى 424 رحلة والخط الثالث 430 رحلة.

وأعلن الفضالى تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين جميع خطوط المترو وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين ومتابعة نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة موزعة على الخطوط الثلاثة لاستقبال أى حاله مرضية والتعامل معها مع التأكيد أن جميع محطات المترو مراقبة بأحدث وأدق كاميرات المراقبة.

كما وجه رئيس شركة المترو، بتواجد قيادات الشركة بجميع محطات المترو وعدم التواجد فى مكاتبهم، لتقديم يد العون والمساعدة لجمهور الركاب ولتسهيل حركة القطارات بالكفاءة المطلوبة وتوجيه فريق الصيانة المنتشر بالمحطات بالقيام بأعمال الصيانة العاجلة بشكل لا يؤثر على حركة التشغيل.

وفى سياق متصل، أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه تم عمل خطة محكمه لتأمين كافة القطارات بالتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المحطات .

وأوضح صبره، انه تم انتشار فرق الصيانة بجميع المحطات لتلافى أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل ولضمان انتظام عمليه التشغيل والحفاظ على زمن التقاطر بين القطارات.

وهنأ الفضالي وصبره جموع الشعب المصرى بأعياد الربيع التي تتزامن مع عيد القيامة المجيد، متمنيين لكل المصريين كل الخير والسعادة مؤكدين على روح الإستقرار والمحبة التي تعم مصر وستظل مصر دائما رمزاً للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها اللذين هم دائما صفاً واحدا.

من جانبه، أكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق على تواجد حملات مكثفة ومستمرة ومتواصلة لمواجهة انتشار الباعة الجائلين وإزالتهم نهائياً بمحيط وأرصفة المحطات أو داخل العربات مع محاربة ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخراً داخل محطات وعربات المترو مع استمرار تقديم خدمات التواصل مع جمهور الركاب ومنها خدمة الخط الساخن والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة على رقم 16048 وكذلك خدمة الواتس اب والتى تمتد حتى انتهاء فترات التشغيل على الأرقام الآتية ( 01221116048 & 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر الفيس بوك .