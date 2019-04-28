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ضمان الجودة والاعتماد: 21 كلية طب تقدمت للحصول على الجودة

الأحد، 28 أبريل 2019 03:14 م
ضمان الجودة والاعتماد: 21 كلية طب تقدمت للحصول على الجودة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كتب محمود طه حسين
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قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن التقرير الصادر عن المجلس العالمى لاعتماد التعليم الطبى أشاد بإجراءات "ai1" الزيارة والتدريب لفرق الزيارة وجودة التحقق من معايير الجودة بالمؤسسات التعليمية.

وأضافت عيد خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل الاعتراف الدولى بكليات الطب، أن مصر بها 30 كلية طب وتقدم للاعتماد من الهيئة حتى الآن 21 كلية ولم يتبق سوى 9 كليات تستعد للتقدم من الهيئة وبحلول 2023 سوف يكون معظم كليات الطب تقدمت للاعتماد من الهيئة.

وكشفت أن هذه الخطوة سيضع مصر فى الريادة فى مجال التعليم الطبى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ويعطى هذا التعليم صفة الدولية والعالمية وسوف يساعد كليات الطب فى مصر فى أن تصبح مقصدا للوافدين للدراسة بمصر ويعيد مصر لمكانتها وريادتها وتسعى الهيئة لتحقيق هذه النقلات فى كل القطاعات من هندسة وتكنولوجيا المعلومات والصيدلة وجميع التخصصات.


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