ضبط 50 قطعة سلاح و131 قضية مخدرات فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارحين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "50 قطعة سلاح نارى ، 131قضية مخدرات ، 8مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 419 دراجة نارية مخالفة ، 42210 مخالفة مرورية ، 1577مخالفة مرافق ، 69 قضية مصنفات وتنفيذ 120994حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.