ضبط 280 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

شن مجلس مدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر حفناوى رئيس مركز ومدينة الخانكة حملة للمرور على المحال والسوبرماركت قبل شم النسيم ، اسفرت الحملة عن ضبط 280 كيلو رنجة غير صالحة للاستخدام الادمى ،وصدر قرار النيابة العامة بإعدام المضبوطات وذلك حفاظا على الصحة العامة .

كات قد شكل مجلس مدينة الخانكة بحضور طلال ربيع نائب رئيس المدينة ،ادارة التموين حملة للمرور علي بعض محلات السوبر ماركت ومحلات بيع الفسيخ والرنجة وتم ضبط بعض المخلفات ومنها 280 كيلو رنجة فاسدة و50 كيلو كبدة اسكندراني، حيث تم فحص المضبوطات من قبل الطب البيطرى فى نفس وقت ومكان الضبط بالعين المجردة ووجد تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرئحة والقوام وتهتك في الانسجة ورأى مفتش الصحة تغير في اللون والرائحة وتهتك فى الانسجة وتعتبر غير صالحة للاستهلاك الادمى والحيوانى وذلك مخالفا لبعض القوانين والقرار الوزارى وصدر قرار النيابة العامة بإعدام المضبوطات وذلك حفاظا على الصحة العامة وعدم تداولها بين المواطنين.