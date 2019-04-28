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ضبط 1560 برطمان صلصة مغشوشة وإعدام 320 ملوحة قبل شم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 01:27 م
ضبط 1560 برطمان صلصة مغشوشة وإعدام 320 ملوحة قبل شم النسيم الملوحة الفاسدة بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير الإدارة من خلال المرور على الأسواق بمناسبة حلول أعياد الربيع، من ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية.

 

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 1560 برطمان صلصه زنه البرطمان 300 جرام مغشوشه وغير مطابقة المواصفات القياسيه، وقد تحرر محضر بالواقعه رقم 4418 لسنه 2019 جنح مركز المراغة، وتم ضبط 260 كيلو جرام فاصوليا غير صالحين للاستهلاك الآدمى، حيث إنها تحتوى على سوس و550 كيلو جرام فول مجروش غير صالحين للاستهلاك الآدمى حيث إنها تحتوى على سوس.

 

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 170 كيلو جرام من فول صحيح غير صالح للاستهلاك الآدمى، حيث إنها تحتوى على سوس، وقد تحرر محضر بالواقعة رقم 4419 لسنة 2019 جنح مركز المراغة، وضبط 190 كيلو جرام حلوى ملونه ومجهولة المصدر وبها اللون غير صحية، وقد تحرر محضر بالواقعة رقم 4420 لسنه 2019 جنح مركز المراغة.

 

وتم تحرير 19 محضر جنحه عبارة عن مخالفات شهادات صحية، نقص اشتراطات أعدام 60 كيلو مواد غذائية مختلفة عصائر ومشروبات وزبادى وزيت وأوعية.

 

وأنهت الحملة أعمالها بإعدام 320 كيلو من أماكن متفرقة عبارة عن ملوحة وفريك وشطه مغشوشة وملبن وفولية وأيس كريم ولانشون وجبنه رومى ومخللات وجميعها متغيره فى الخواص الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف . 

 

شارك فى الحملة مكتب أغذية المراغة ومكتب أغذية طما ومكتب أغذية طهطا، وجاء ذلك تنفيذا لخطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج (1)
ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج

 

ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج (2)
ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج

 

ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج (4)
ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج

 

ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج (5)
ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج

 

ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج (6)
ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج

 

ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج (8)
ملوحة وصلصة فاسدة وغير صالحة بسوهاج

 


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