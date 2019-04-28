ضبط 1300كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

كتب ــ فريق المحافظات

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بتلا من ضبط 1300 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بثلاجة مجمدات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بتلا من ضبط 1300 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بثلاجة مجمدات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.