video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 1300كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 28 أبريل 2019 09:37 ص
ضبط 1300كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية اسماك مجمدة -ارشيفية
كتب ــ فريق المحافظات
إضافة تعليق
تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بتلا من ضبط 1300 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بثلاجة مجمدات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بتلا من ضبط 1300 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بثلاجة مجمدات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

مركز تلا




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة