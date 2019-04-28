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ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش وحشيش بقصد الإتجار بالغربية

الأحد، 28 أبريل 2019 11:20 ص
ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش وحشيش بقصد الإتجار بالغربية المتهم والمضبوطات
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، من ضبط عنصر إجرامى سبق اتهامه فى قضية ضرب، وبحوزته بندقية خرطوش و20فرد خرطوش، و10طلقات لذات العيار، وطربة حشيش بقصد الإتجار.
 
كانت تحريات الأجهزة الأمنية قد توصلت لقيام عنصر إجرامي مقيم دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع، متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش و20 فرد خرطوش و10 طلقات لذات العيار، وطربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 
 

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