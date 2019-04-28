صور.. وفد قيادات جامعة أسيوط يقدمون التهنئة بعيد القيامة للأقباط داخل الكنائس

أسيوط - محمود عجمى

قدم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة القيامة المجيد، وذلك فى مطرانيات وإبراشيات أسيوط، ورافقه الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة وتنمية البيئة والمجتمع والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية تربية نوعية، ولفيف من القيادات الجامعية.

وبدأ رئيس جامعة أسيوط جولته، بتقديم التهنئة للأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، ثم التوجه إلى الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ثم التوجه القمص رضا ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية الثانيةو الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.



وأكد رئيس جامعة أسيوط، على روح المحبة والسلام الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباط، متمنيا الخير واستمرار الحب والتآخى بين جميع أطياف الشعب المصرى الذى تربطه أواصر الأخوة والمودة، كما قدم خالص التهانى لأسرة الجامعة من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها.