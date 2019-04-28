صور.. مشغولات السيناويات تراث قديم يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهجن بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

مشغولات منوعة صنعت بلمسة تراث الماضى فى ثوب الحاضر بأيادى سيدات وفتيات من قرى ووديان وتجمعات بعيدة من مختلف أنحاء جنوب وشمال سيناء وقامت عددا من السيدات الفاعلات مجتمعيا بعرضها على هامش مهرجان سباق الهجن الدولى فى مدينة شرم الشيخ .

من بين السيدات العارضات "نصرة محمد"، وهى سيدة بدوية من مدينة الطور، وتعرض انواع مختلفة من المشغولات تقول أنها تم تصنيعها بمعرفة وايادى سيدات وفتيات فى اماكن كثيرة بالوديان وتقوم بعرضها فى المعارض المختلفة بهدف بيعها لصالحهن فهى منتجات تصنيعها وتسويقها يعتبر من أحد مصادر الدخل لهن وأسرهن.

أضافت أن هذه المشغولات تتنوع مابين اكسسوارات وادوات زينة مختلفة بعضها من الخرز واُخرى من الخيوط المجدولة، وأشكال الحلى المنوعة .

وأشارت مرفت محمد التى بدورها تعرض منتجات بشكل مختلف إلى انها ايضا تقوم بتجميع إنتاج سيدات بسيطات وتعرضه للتسويق وهو منوع مابين شنط حريمى وشالات وأطقم زينة نسجت بخيوط الصوف الملونة.

وقالت حنان عيد انها حضرت من مدينة ابورديس لمدينة شرم الشيخ لعرض انتاج سيدات بدويات من قرى الوديان.

اضافت ان القائمات على عمل المشغولات التى تعرضها نحو 200 سيدة يتم تدريبهن على الإنتاج الحرفى البسيط للتراث السيناوى القديم المتمثل فى التطريز عن طريق إحدى الجمعيات وهن يبدعن فى هذا الجانب .

وأشارت أن ما يميز الإنتاج هو تحديث أساليب استخدام التطريز التقليدى من نقشه على اللون الأسود للنقش على الألوان واستخدام أقمشة قطنية.

وقالت ان هذه المشغولات مكونات لأثواب وعبايات وشالات وتلقى إقبال عليها من السائحين العرب والأجانب .

وقالا حنان البدرى أنها بدورها تعرض إنتاج 200 سيدة اخرى من جنوب سيناء لمشغولات تراثية منوعة جميعها تصنع فى البيوت وتشترك فى إنتاجها أسر يعتبر بيع المشغولات مصدر رزق لهم وهى منتجات مشغولات خرزية .

وقالت خلود حسن خالد أنها حضرت من مدينة بئر العبد بشمال سيناء وتعرض تراث سيناء فى مجال التطريز على القماش، وهو إنتاج منوع تمت صناعته بأيادى السيدات فى منازلهن بمناطق قرى شمال سيناء التى تتميز بهذا النوع من الإنتاج شديد الدقة.