video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مشغولات السيناويات تراث قديم يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهجن بشرم الشيخ

الأحد، 28 أبريل 2019 05:00 ص
صور.. مشغولات السيناويات تراث قديم يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهجن بشرم الشيخ مشغولات السيناويات تراث قديم
شرم الشيخ - محمد حسين
إضافة تعليق

مشغولات منوعة صنعت بلمسة تراث الماضى فى ثوب الحاضر بأيادى سيدات وفتيات من قرى ووديان وتجمعات بعيدة من مختلف أنحاء جنوب وشمال سيناء وقامت عددا من السيدات الفاعلات مجتمعيا بعرضها  على هامش مهرجان سباق الهجن الدولى فى مدينة شرم الشيخ .

من بين السيدات العارضات "نصرة محمد"، وهى سيدة بدوية من مدينة الطور، وتعرض انواع مختلفة من المشغولات تقول أنها تم تصنيعها بمعرفة وايادى سيدات وفتيات فى اماكن كثيرة بالوديان وتقوم بعرضها فى المعارض المختلفة بهدف بيعها لصالحهن فهى منتجات  تصنيعها وتسويقها يعتبر من أحد مصادر الدخل لهن وأسرهن.

 

IMG_0573

أضافت أن هذه المشغولات تتنوع مابين اكسسوارات وادوات زينة مختلفة بعضها من الخرز واُخرى من الخيوط المجدولة، وأشكال الحلى المنوعة .

وأشارت مرفت محمد التى بدورها تعرض منتجات بشكل مختلف إلى انها ايضا تقوم بتجميع إنتاج سيدات بسيطات وتعرضه للتسويق وهو منوع مابين شنط حريمى وشالات وأطقم زينة نسجت بخيوط الصوف الملونة.

وقالت حنان عيد انها حضرت من مدينة ابورديس لمدينة شرم الشيخ لعرض انتاج سيدات بدويات من قرى الوديان.

اضافت ان القائمات على عمل المشغولات التى تعرضها نحو 200 سيدة يتم تدريبهن على الإنتاج الحرفى البسيط للتراث السيناوى القديم المتمثل فى التطريز عن طريق إحدى الجمعيات وهن يبدعن فى هذا الجانب .

 

IMG_0576

وأشارت أن ما يميز الإنتاج هو تحديث أساليب استخدام التطريز التقليدى من نقشه على اللون الأسود للنقش على الألوان واستخدام أقمشة قطنية.

وقالت ان هذه المشغولات مكونات لأثواب وعبايات وشالات وتلقى إقبال عليها من السائحين العرب والأجانب .

وقالا حنان البدرى أنها بدورها تعرض إنتاج 200 سيدة اخرى من جنوب سيناء لمشغولات تراثية منوعة جميعها تصنع فى البيوت وتشترك فى إنتاجها أسر يعتبر بيع المشغولات مصدر رزق لهم وهى منتجات مشغولات خرزية .

وقالت خلود حسن خالد أنها حضرت من مدينة بئر العبد بشمال سيناء وتعرض تراث سيناء فى مجال التطريز على القماش، وهو إنتاج منوع تمت صناعته بأيادى السيدات فى منازلهن بمناطق قرى شمال سيناء التى تتميز بهذا النوع من الإنتاج شديد الدقة.

 


 


 

IMG_0577
 

IMG_0578
 

IMG_0700
 

IMG_0703
 

IMG_0704
IMG_0704

IMG_0706
 

IMG_0708
 

IMG_0711
 

IMG_0714
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن الخميس المقبل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سيدات بدويات

سباق الهجن

شرم الشيخ




لا تفوتك
"الكهرباء" تعلن الطوارئ استعدادا لرمضان.. وتناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

"الكهرباء" تعلن الطوارئ استعدادا لرمضان.. وتناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة