صور.. محمد بن زايد يزور معرض المهارات الإلكترونية لمجندى الخدمة الوطنية

كتب محمد عبد العظيم

حرص الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على زيارة معرض المهارات الإلكترونية لمجندى الخدمة الوطنية فى نادى الظباط للإطلاع على أهم الابتكارات والمشاريع فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يزور معرض " المهارات الإلكترونية لمجندي الخدمة الوطنية" الذى تنظمه هيئة الخدمة الوطنية فى نادي الضباط، ويطلع على أهم الابتكارات والمشاريع في مجال الذكاء الاصطناعى ويشيد بالكفاءات الوطنية المتميزة وقدراتهم على تسخير التقنيات الحديثة فى خدمة البرامج الوطنية".







الشيخ محمد بن زايد يزور معرض المهارات الالكترونية



جولة الشيخ محمد بن زايد

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد، استقبل بالأمس الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث بحثا تعزيز التعاون العسكرى والدفاعى بين الإمارات والولايات المتحدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.