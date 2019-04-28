video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. محمد بن زايد يزور معرض المهارات الإلكترونية لمجندى الخدمة الوطنية

الأحد، 28 أبريل 2019 04:57 م
صور.. محمد بن زايد يزور معرض المهارات الإلكترونية لمجندى الخدمة الوطنية جولة الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

حرص الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على زيارة معرض المهارات الإلكترونية لمجندى الخدمة الوطنية فى نادى الظباط للإطلاع على أهم الابتكارات والمشاريع فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يزور معرض " المهارات الإلكترونية لمجندي الخدمة الوطنية" الذى تنظمه هيئة الخدمة الوطنية فى نادي الضباط، ويطلع على أهم الابتكارات والمشاريع في مجال الذكاء الاصطناعى ويشيد بالكفاءات الوطنية المتميزة وقدراتهم على تسخير التقنيات الحديثة فى خدمة البرامج الوطنية".

0
 
الشيخ محمد بن زايد يزور معرض المهارات الالكترونية
الشيخ محمد بن زايد يزور معرض المهارات الالكترونية

 

جولة الشيخ محمد بن زايد
جولة الشيخ محمد بن زايد

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد، استقبل بالأمس الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث بحثا تعزيز التعاون العسكرى والدفاعى بين الإمارات والولايات المتحدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

الشيخ محمد بن زايد لـ "ميارديت": ندعم السلام والتنمية فى جنوب السودان

ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن لقائه مع حاكم دبى؟.. اعرف التفاصيل

محمد بن زايد عن تفجيرات سيرلانكا: موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم

الامارات

اخبار الامارات

محمد بن زايد

ابوظبى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة