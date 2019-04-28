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صور.. محافظ أسوان يفتتح مبنى المديرية المالية الجديد على مساحة 500 متر بتكلفة 3 ملايين جنيه

الأحد، 28 أبريل 2019 02:41 م
صور.. محافظ أسوان يفتتح مبنى المديرية المالية الجديد على مساحة 500 متر بتكلفة 3 ملايين جنيه خلال الافتتاح
أسوان ندى سليم
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افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأحد، أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة التى شهدها مبنى المديرية المالية المجاور لمبنى ديوان عام المحافظة، حيث تفقد كافة أعمال التطوير مؤكدا على أنها خطوة هامة لمنظومة العمل بوزارة المالية.

 

وطالب اللواء أحمد إبراهيم، خلال افتتاح مبنى المديرية المالية، اليوم الأحد، من العاملين بالمديرية  بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل، وهو الذى يتطلب أن يتم تعميم هذه اللمسات الجمالية على مستوى المدن والمراكز، والعمل لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات بما يعود بكل النفع على أهالى هذه المحافظة العريقة

 

فى حين  أوضح جمال عبد الله، مدير المديرية المالية بأسوان، بأن المبنى الجديد مقام على مساحة 500 م2، ولم يشهد أى أعمال تطوير منذ نحو 20 عاماً، لافتاً إلى أن أعمال التطوير بلغت تكلفتها نحو 3 مليون جنيه وشملت إنشاء معمل للحاسب الآلى يضم 15 جهاز كمبيوتر للتدريب العملى ومجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، التى تساهم فى ميكنة منظومة الوحدات الحسابية والدفع والتحصيل الإلكترونى GPSوالأمن والمراقبة وإدخال نظام التوقيع الإلكترونى للعاملين، مع إنشاء وحدة الدعم الفنى والميكنة للمديرية وتفعيل نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS، وأيضاً منظومة POS فى كافة أرجاء المحافظة

 

وأضاف مدير المديرية المالية بالمحافظة بأن أعمال التطوير شملت أيضاً إنشاء قاعة تدريب تسع لـ 50 متدرب لأهمية التدريب فى الإرتقاء بمستوى العنصر البشرى وعقد دورات تدريبية وورش عمل لمندوبى المالية وأعضاء الجهاز المركزى بنطاق المحافظة والمنتدبين الجدد للتدريب والتوعية على المنظومة الجديدة والتحصيل والصرف وغير ذلك، بجانب رفع كفاءة إستراحة المدربين، مشيراً إلى أنه تم إجراء أعمال تطوير شاملة لمبنى المديرية بالكامل ورفع كفاءة لكافة الأقسام والإدارت التى يضمها المبنى وهى الوحدات الحسابية والموارد البشرية والإدارة العامة للتفتيش، وللموازنة والختامى، بالإضافة إلى إدارات المشتريات والمخازن والشئون القانونية والإيرادات حيث تقدم هذه الإدارات بالمديرية المالية منظومة عمل متكاملة تشمل الرقابة المالية قبل الصرف، والرقابة على المصروفات والإيرادات بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بجانب مراقبة الصناديق الخاصة وتحصيل الضرائب المختلفة

 

 
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