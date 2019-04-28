صور .. صومعة منوف تبدأ فى استلام القمح المحلى

كتب مدحت وهبة

بدأت صومعة منوف بمحافظة المنوفية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى ، تحت قيادة اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .









فيما قام المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية بزيارة صومعة منوف لمتابعة عمليات استلام الأقماح بحضور المهندس محمد صابر مدير الصومعة ،والـتأكد من انتظام معدلات التوريد حيث يتم تخزين الأقماح بالصومعة وفقا لأحدث التكنولوجيا بما يضمن الحفاظ على سلامة الأقماح .









وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد حرص الحكومة على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو685 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، كما أن هناك استعدادات مكثفة لموسم القمح المحلى وتيسير استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وفى ظل وجود لجان لاستلام القمح، ﻭانه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم الحالى تقرب من 3 مليون و600 ألف طن قمح، لافتا الى أن الوزارة لديها أيضا مخزون استراتيجًى من القمح يكفى لما يقرب من 4 أشهر حاليا بجانب ما سيتم استلامه من القمح المحلى مما سيعزز المخزون الاستراتيجى.