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الأحد، 28 أبريل 2019 05:04 م
خالد صلاح
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صور .. رفع حالة الطواريء لاستقبال احتفالات شم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 03:36 م
صور .. رفع حالة الطواريء لاستقبال احتفالات شم النسيم خلال التفقد
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال المحافظة لأعياد شم النسيم، مشددا عليهم بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها، وذلك خلال الجولة الميدانية المكبرة التى قام بها اليوم للتأكد من استعدادات الجهات المختلفة لاستقبال شم النسيم بأحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق ووسط.

 

وخلال تفقد السكرتير العام استعدادات المحافظة بالشواطيء، تابع أعمال رفع كفاءة وصيانة ودهان البردورات على طول الكورنيش ومراجعة أعمال الإضاءة العامة وصيانة أعمدة الإنارة، موجها جميع المسئولين برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى أثناء الاحتفالات بأعياد شم النسيم، خاصة أن الإسكندرية فى هذا اليوم تشهد إقبالا كبيرا من مواطنى الثغر وتستقبل أعداد هائلة من الزائرين أبناء المحافظات الآخرى.

 

وكلف مسئولى الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية بمتابعة تجهيزات جميع الحدائق بالمحافظة والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لاستقبال المواطنين وزائرى الإسكندرية والاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وأعمدة الإضاءة بالحدائق، كما شدد على شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال النظافة بجميع شوارع الإسكندرية بالطرق الرئيسية والداخلية.

 

على الصعيد ذاته وجه السكرتير العام مسئولى سكة حديد الإسكندرية بسرعة الانتهاء من إصلاح مزلقان المعمورة الشاطيء وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير انسياب الحركة المرورية بالمنطقة.

 
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