صور.. رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يتفقد الجراجات والأتوبيس النهرى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، جراجات الهيئة وغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الاستعدادات لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

كما تفقد رئيس هيئة النقل العام محطة الأتوبيس النهرى بمرسى الجلاء لمتابعة الاستعدادات وتوفير وسائل الأمن والأمان للمواطنين والوحدات النهرية بمرسى الجلاء أثناء الأعياد.

وقدم رزق التهنئة للأقباط المتواجدين بالمرسى، كما استقل الوحدة النهرية المتجهة إلى حديقة الحيوان بالجيزة من محطة ماسبيرو إلى مرسى الجامعة.