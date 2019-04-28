صور.. تموين الأقصر تحرر 20 محضر وتضبط 40 كيلو أسماك مملحة مجهولة المصدر قبل شم النسيم

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتشديد الرقابة على الأسواق استعدادا لاستقبال احتفالات عيد شم النسيم، تمكنت إدارة تموين إسنا، من تحرير 20 محضر مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة تفتيشية موسعة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح لـ"اليوم السابع"، أن المديرية رفعت درجة الإستعداد لأعياد القيامة وشم النسيم من خلال متابعة الأسواق والحفاظ على إستقرار الحالة التموينية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، والخبز وإسطوانات البوتاجاز، كما يتم تسيير حملات صباحية ومسائية بالإشتراك مع الجهات المعنية كالطب البيطري والصحة ومباحث التموين والبيئة ومجالس المدن للعمل على التأكد من توافر جميع السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما يتم المرور الدوري المستمر على محلات الفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة تلك المنتجات وضبط حائزى الأسماك المملحة الفاسدة واتخاذ اجراءات رادعة لكل من يخالف الاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أن المحاضر الـ20 محضر المحضرر شملت 3 محاضر سلع مجهولة المصدر عبارة عن 2 "جردل" أسماك مملحة كمية 20 كجم، و"صفيحة" سمك مملح بها 15 كجم فسيخ، و"برطمان" فسيخ به 5 كجم، كما تم تحرير 5 تقارير مخابز بلدية تصرف ومواصفات، وتمكنت الحملة من ضبط ورشة لتصنيع منظفات صناعية وبها ملصقات "استيكرات" لشركات معروفة وتم ضبط 3 كرتونات مملوء بـ"الاستيكرات" جاهزة لوضعها على "الجراكن" لعرضها على الأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.