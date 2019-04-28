صور.. المرشحون فى الانتخابات الإسبانية يدلون بأصواتهم.. وتوقعات كبيرة بفوز سانتشيز

كتبت فاطمة شوقى

اتجه المرشحون فى الانتخابات الإسبانية، بيدرو سانتشيز، زعيم الحزب الاشتراكى العمالى، وبابلو كاسادو، رئيس حزب الشعب، وسانتياجو اباسكال، زعيم حزب فوكس، ورئيس حزب ثيودادانوس، البرت ريفيرا، ورئيس حوب بوديموس، باوبلو ايجليسياس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقررة اليوم الأحد.

ونشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية عددا من الصور، وقالت إن جميع استطلاعات الرأى تشير إلى فوز الاشتراكى بيدرو سانتشيز، على الرغم من الانقسام التى تعانى منها اسبانيا ، ومخاوف من صعود اليمين المتطرف.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا ، ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء، قبل إعلان النتائج مساء الأحد.

وحذر سانتشيز الذى تولى رئاسة الحكومة فى يونيو على أثر مذكرة بحجب الثقة عن المحافظ ماريانو راخوى، من موجة لليمين القومى فى إسبانيا كما حدث فى فنلندا، حيث احتل حزب "الفنلنديين الحقيقيين" المرتبة الثانية فى انتخابات جرت فى منتصف أبريل.

ويتبنى حزب "فوكس"خطابا معاديا للمرأة وللمهاجرين، أسسه أعضاء سابقون فى الحزب الشعبى وازدهر خصوصا خلال دعوته إلى اعتماد القوة ضد الانفصاليين فى منطقة كتالونيا، داعيا إلى حظر أحزابهم.



احد الناخبين يصوت فى الانتخابات الاسبانية



اقبال الاسبان على التصويت فى الانتخابات الإسبانية



الانتخابات الاسبانية



التصويت فى الانتخابات الاسبانية



امرأة ترتدى ملابس الرقص الفلامنكو اثناء تصويتها فى الانتخابات



انتخابات اسبانيا



أول زعماء قوميين لفوكس فى صوتون فى الانتخابات الاسبانية



بابلو ايجليسياس يحى أحد الأمن المدنى



بيدرو سانتشيز زعيم الحزب الاشتراكى العمالى



رئيس حزب بوديموس بابالو ايجليسياس



زعيم حزب الشعب بابلو كاسادو



زعيم حزب ثيودادانوس البرت ريفيرا