صور.."الراية و كلب البحر".. أشهر أكلات الأسايطة خلال أعياد شم النسيم

أسيوط ـ محمود عجمي

بدأ المواطنين فى المحافظات الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وشهدت محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة أسيوط إقبالا من الأهالى على شراء الملوحة خاصة "الكلابى" أو "كلب البحر" و "الراية" والرنجة والتى تعد من الوجبات المفضلة لأبناء الصعيد، وكعادة مصرية قديمة تحرص عليها الأسرة المصرية.

وقال حسن على حسن، أحد أصحاب محال بيع الأسماك بأسيوط لـ "اليوم السابع": تشتهر محافظات الصعيد بأكلات الأسماك المملحة والتى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، ومنها أسماك الكلابي أو كلب البحر و الراية، اذ تختلف اسماك الوجه البحرى عن الوجه القبلى، مشيرا إلى أن المواطنين يحبون أكل السمك الكبير وذلك لكون اللحم بداخله أكبر وأطعم من الأسماك الصغيرة.

وأضاف حسن علي، أن حجم سمكة الملوحة الكلابي يتراوح ما بين كيلو جرام وحتي 5 كيلو جرامات للسمكة الواحدة، ويطلق عليها أسم سمكة كلب البحر لتشابة أسنانها مع أسنان الكلاب، مشيرا إلي أن الأسعار هذا العام لم تختلف عن الأعوام الماضية حيث وصل سعر كيلو الملوحة الكبيرة 120 جنيها والملوحة الوسط 110 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة 50 جنيها، وسعر كيلو البطارخ 250 جنيها للكيلو.

وأوضح على، أنه يجب على المواطنين عند الشراء أن يتأكدوا من جودة السمكة وذلك من خلال فتحها من الداخل وشم رائحتها والتأكد من سلامتها والحذر من شراء الملوحة الملونة أو التى يقوم بعض التجار بإضافة لون أحمر عليها؛ مشيرا إلى أن مراحل تصنيع الملوحة تبدأ بتنظيفها جيدا ثم التجفيف ثم التمليح بالطريقة المناسبة للأكل بعدها يتم التعبئة فى صفائح وتركها حتى تصير مملحه، لافتا إلى أن السمك الجيد وغير الجيد يعرف من أسنانه.

وأشار فيصل على، أحد بائعى الأسماك بأسيوط، إلى أن الأهالى يحرصون علي شراء سمك الرنجة والتي يوجد بداخلها بطارخ بجانب الأسماك المملحة، كما أن إقبال الأهالى هذا العام علي شراء الأسماك جاء نتيجة لعدم ارتفاع الأسعار عن الأعوام الماضية ووفرة الأسماك من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

وفى ذات السياق، وجه اللواء جمال نور الدين باستمرار شن الحملات المفاجئة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات والتي تعوق حركة المارة والسيارات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومشاركة المختصين بإشغالات الأحياء والمراكز قبل احتفالات شم النسيم تيسيراً لحركة المرور والحفاظ علي الشكل الحضاري للمحافظة وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليماته بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وخاصة محلات بيع الأسماك بأنواعها واللحوم وذلك فى إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، للتأكد من سلامة وجودة اللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق والتى يزداد الإقبال عليها خلال أعياد الربيع .











































