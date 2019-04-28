صور.. إعدام أسماك فاسدة وتحرير 13 محضرا تموينيا فى حملة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ، حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة وأسفرت جهود الحملات عن المرور على 83 منشأة غذائية وتم إعدام كمية من الأسماك لظهور تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير 13 محضر، وسحب 16 عينة أغذية من أسماك الرنجه والفسيخ وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة فى بيان لها أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتى بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وخاصة فى أعياد الربيع.

وأضافت مشرف أن هذه الحملات يجرى تنفيذها بتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشديد الرقابة على أسواق الأغذية وخاصة بأعياد شم النسيم، وفى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لضبط الأسواق.

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