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صحة أسوان: وقف الإجازات للعاملين بأقسام الطوارئ وزيادة أعداد الأطباء تزامنا مع احتفالات شم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 02:34 م
صحة أسوان: وقف الإجازات للعاملين بأقسام الطوارئ وزيادة أعداد الأطباء تزامنا مع احتفالات شم النسيم احتفالات شم النسيم -ارشيفية
أسوان ندى سليم
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أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، على رفع  رفع حالة الطواريء والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، استعدادا لأعياد شم النسيم، غدا الاثنين، مؤكدا أنه تم وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بأقسام الطوارئ  بالإضافة إلى توفير الأدوية و كافه مستلزمات الطوارئ بكميات إضافيه و أكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء  بقسم الطوارئ تحسبا لأي حالات طارئة. 
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المديرية شنت حملة مكبرة لتفتيش الأسواق ومحلات الأسماك وشوادر السلع الغذائية لضبط اي منتجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلكين، وشملت الحملة فحص الأسماك المملحة تزامنا مع إحتفالات شم النسيم. 
 

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