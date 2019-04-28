video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شركة صرف صحى القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لشم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 04:33 م
شركة صرف صحى القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لشم النسيم المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم إعلان حالة الطورائ استعدادا لشم النسيم.

وأضاف المهندس عادل حسن، أنه سيتم نشر كافة معدات الشركة من شفاطات وسيارات لشفط المياه، وذلك فى المناطق القريبة من الحدائق والمنتزهات وذلك تحسبا لحدوث أى طفوحات تحدث نتيجة لقيام البعض بإلقاء مخلفات الفسيخ وأكياس القمامة فى بالوعات الصرف.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعه لحين انتهاء شم النسيم، لافتا إلى أن كافة قيادات الشركة وهو على رأسهم سيكونوا متواجدين غدا داخل غرفة العمليات.

وأوضح أن الخط الساخن 175 سيكون جاهزا لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بظهور أى طفوحات للصرف الصحى داخل العاصمة.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة وتم إصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والابلاغ الفورى فى حالة ظهور أعطال، لافتا إلى أنه سيتم المرور المفاجئ على محطات الصرف للتأكد من قدرة التشغيل بالشكل القياسي المطلوب، وتم منع الإجازات لعمال الورديات، ورفع درجة الاستعداد لإدارة عمليات الخط الساخن، وتم رفع درجة الاستعداد لإدارة الشبكات والتنسيق مع إدارتى التشغيل وغرفة عمليات الخط الساخن 175.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة صرف صحى القاهرة تشارك فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

وزاره الاسكان

شركه صرف القاهره

الصرف الصحى

شم النسيم




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة