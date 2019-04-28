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الأحد، 28 أبريل 2019 02:04 م
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سماء مدينة الأقصر تشهد تحليق 18 رحلة بالون طائر تقل 400 سائح أجنبى

الأحد، 28 أبريل 2019 01:20 م
سماء مدينة الأقصر تشهد تحليق 18 رحلة بالون طائر تقل 400 سائح أجنبى البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت سلطات الطيران المدني، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، شهد تحليق 18 رحلة بالون طائر أقلت علي متنها 400 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبالا مميزا من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، وذلك مع تحسن حالة الطقس في المدينة التاريخية.
 
وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدني، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع إعتدال حركة الطقس في سماء المدينة، حيث قال مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً.
 
وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.
 
 

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