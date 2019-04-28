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سقوط استورجى وزوجته لسرقتهما خزينة بداخلها ذهب ومبلغ مالى بالقاهرة الجديدة

الأحد، 28 أبريل 2019 11:28 ص
سقوط استورجى وزوجته لسرقتهما خزينة بداخلها ذهب ومبلغ مالى بالقاهرة الجديدة مصوغات ذهبية-أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، من ضبط سيدة لقيامها بالاشتراك مع زوجها بسرقة خزينة من داخل مسكن بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم دائرة القسم بتضرره من إحدى السيدات تعمل طرفه (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامها فى قضية "سرقة مسكن") لقيامها بمغافلته والاستيلاء من داخل الشقة سكنه على خزينة حديدية بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية – وبعض المقتنيات) ولاذت بالهرب.
 
وتوصلت جهود وحدة مباحث القسم إلى صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها بالاشتراك مع زوجها (استورجى، مقيم بذات العنوان، مطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى فى قضيتى "ضرب").
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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