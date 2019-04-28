سفير مصر بكندا يشارك فى قداس عيد القيامة بمدينتى تورونتو وميسيساجا

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا مساء السبت في قداس عيد القيامة المجيد الذى أقامته كنيستا "العذراء مريم وسانت اثاناثيوس الأرثوذكسية" وكاتدرائية "سانت مارك القبطية الأرثوذكسية" في مدينة توروتتو الكندية.

وقد شهد قداس عيد القيامة بتورونتو هذا العام حضوراً سياسياً رفيع المستوى، بمشاركة رئيس حزب المحافظين الكندى " أندرو شير"، وعمدة مدينة ميسيساجا، وعدد كبير من أعضاء البرلمان الفيدرالي الكندى من أعضاء الأحزاب السياسية الثلاث الرئيسية في كندا، وأعضاء ببرلمان أونتاريو من ضمنهم العضو المصرى " شريف سبعاوي"، وعدد من المرشحين المصريين للبرلمان الكندى الفيدرالي، فضلا عن آباء الكنيسة ولفيف من أعضاء الجالية المصرية.

وأشار السفير أبو زيد عقب القداس إلى أنه حرص علي مشاركة الأخوة والأخوات الأقباط من أبناء الجالية المصرية في مدينتى تورونتو وميسيساجا - حيث التواجد الأكبر للجالية المصرية- قداس عيد القيامة المجيد، حيث تشرف بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية القبطية بكندا بهذه المناسبة.

وأكد السفير المصرى على أن مشاركته في قداس عيد القيامة هذا العام بمدينتي تورونتو وميسيساجا تأتى في إطار حرص السفارة المصرية علي مشاركة الأخوة الأقباط في كافة المقاطعات الكندية أعيادهم واحتفالاتهم، حيث حرص السفير أبو زيد علي حضور قداس عيد الميلاد الأخير في الكنائس القبطية بالعاصمة أوتاوا.

وأضاف أبو زيد، أن الاحتفالات بعيد القيامة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم أعمال عنف وإرهاب ونشر لخطاب الكراهية باسم الأديان، وأن الأديان السماوية بريئة من تلك الممارسات البغيضة، و تشترك في الدعوة إلى المحبة والتعاون واحترام الكرامة الإنسانية، وبالتالي فإن الاحتفال بعيد القيامة يعد مناسبة مهمة للتذكير بالقيم والمثل العليا التي دعا إليها السيد المسيح.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مقدماً جزيل الشكر لآباء وكهنة الكنيستين القبطيتين علي حسن الاستقبال والاستضافة على الرغم من انشغالهم بالقداس والصلاوات، وما لمسه من سعادة لمشاركة السفارة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وحرصهم وباقي أبناء الجالية المصرية على نقل تحية إعزاز وتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، مشيدين بما تتخذه القيادة المصرية من خطوات لتكريس روح الوحدة الوطنية بين مسلمي مصر وأقباطها.

يذكر أن أعضاء السفارة المصرية في كندا قد شاركوا نيابة عن السفير في قداس عيد القيامة الذي أقامته الكنائس القبطية في العاصمة أوتاوا.