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الأحد، 28 أبريل 2019 11:50 ص
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 28-4-2019

الأحد، 28 أبريل 2019 11:22 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 28-4-2019 اليورو
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الأحد 28-4-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، عند 19.1جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء

 19.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.1 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء

19.22 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.1 جنيه للشراء

19.4 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع


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