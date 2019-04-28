سائق يعتدى بسكين على ترزى للخلاف على أولوية المرور بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

اعتدى سائق على ترزى بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته بجرح نافذ فى البطن بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بدائرة مركز شبين القناطر، وتم نقل المصاب لمستشفى شبين العام والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر بوصول المدعو "محمد .ف . م" 31 سنة، ترزى ومقيم خلوة الشيخ عتمان – دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "محمد س س" 27 سنة، سائق ومقيم كفر سليمان الور – دائرة المركز، بسبب أولوية المرور بالسيارة خاصته والدراجة النارية الخاصة بالمتهم، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته المشار إليها وفر هارباً.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8174 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة لخلافات مالية بينهما، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز شرطة بنها، من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين أسفل كوبرى المنصورة – دائرة المركز .

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوثها بين كل من، طرف أول "حافظ .م .ح" 21 سنة،عاطل ومقيم منشية النور، دائرة قسم أول بنها، مصاب بجرح متهتك بفروة الرأس طوله 2 سم وأخر بالعضد الأيسر طوله 5 سم، و"أحمد .ط. ز " 22 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان مصاب بجرح قطعى رضى بفروة الرأس، و"ميشيل. س. م" 35 سنة، سائق ومقيم ذات العنوان مصاب كسر بالمشطية الثالثة وجرح متهتك باليد اليمنى، وتم نقله لمستشفى بنها العام وحجزه للعلاج

وطرف ثانى: "عبدالله.م .ع" 23 سنة، سائق ومقيم ميت راضى – دائرة المركز، مصاب بجرح قطعى بالجانب الأيمن وكدمه بالرأس، و "رأفت. ش. ع" 22 سنة، صاحب مغسلة سيارات ومقيم عزبة المربع – دائرة قسم أول بنها مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وخدوش متفرقة بالجسم، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بين الطرفين، وحال تقابلهم اليوم أسفل كوبرى المنصورة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات، تم إخطار العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها العام.. وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم عدا الثالث تم حجزه للعلاج.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد الطرفين ضبط 1 سلاح أبيض "كزلك " و 2 شومه وتم التحفظ عليهم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم10205 جنح مركز شرطة بنهالسنة 2019م .. وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.