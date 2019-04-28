زراعة المنوفية تشارك فى آليات الترشيد بالمؤتمر الأول للمجمع العلمى المصرى

كتب فريق المحافظات

شاركت كلية الزراعة جامعة المنوفية فى فعاليات المؤتمر الأول للمجمع العلمى المصرى "الأبعاد القومية لترشيد إستخدام المياه والطاقة "، الذى أنهى فعالياته اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور ورعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والإستصلاح الزراعى، والدكتور فاروق إسماعيل رئيس المجمع العلمى المصرى.

وحضر الفاعليات من زراعة المنوفية الباحث ياسر محمد الشحات مدرس مساعد بقسم المحاصيل، والباحث عبد اللطيف عيد عبد اللطيف معيد بقسم الإقتصاد الزراعى.

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة ذات البعد الإستراتيجى كإعادة استخدام وتدوير المياه "مشروع من أجل البقاء والتنمية المستدامة فى مصر" ومشكلات المياه فى المدن الجديدة بالتطبيق على مدينة العبور والكيفية التى يتم من خلالها اختيار محطات التحلية، وتنفيذها من واقع التطوير والخبرة، وتكامل المياه والطاقة والغذاء والأراضى "الحال المصرية".

بالإضافة إلى ما أعلن عنه المؤتمر من ضرورة إيجاد حلول مستمرة لتزايد عدد السكان فى مصر ومحدودية الموارد المائية وعلاقته بالترشيد الذى يجب أن يشمل كافة الأنشطة الإنسانية وليس النشاط الزراعى فقط نظرًا لتزايد الاحتياجات المائية، وضرورة الإرتكاز على التكنولوجيا الحديثة فى بناء محطات المياه والصرف الصحى وإعادة تدوير الفائض الزراعى للمياه.