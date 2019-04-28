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روما تشن حملة للدفاع عن الهوية الإيطالية لجبن "البارميزان"

الأحد، 28 أبريل 2019 01:35 م
روما تشن حملة للدفاع عن الهوية الإيطالية لجبن "البارميزان" الجبن البارميزن الايطالى
كتبت ريم عبد الحميد
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تشن السلطات فى إيطاليا حملة للدفاع عن أحد أشهر أكلاتها، وهى جبن البارميزان، والتى تعرف فى الإيطالية باسم "بارميجيانو ريجيانو"، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

 وتشير الصحيفة إلى أن المحققين يقولون أن أمامهم مهمة للدفاع عن مصالح إيطاليا الوطنية، لذلك يمضون أياما فى أحد المكاتب الحكومية يفحصون الإنترنت بحثا عن أى نشاط خبيث، ويحاولون إحباط تهديدا تلو الأخر، وبمعنى آخر، يبحثون عن أى جبنة مزيفة، وعثر المحققون على بارزميزان إيطالية مصنوعة فى أوكرانيا، وتم تقديم شكوى على موقع التجارة الإلكترونية على بابا الذى كان يبيعها.

وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه لو مضت إيطاليا فيما تقوم فيه، فلن يكون هناك ما يسمى بالبارميزان الأوكرانى ولا الأمريكى ولا أى بارميزان، فقط البارميجييانو ريجينو، التى يتم إنتاجها فى منطقة صغيرة فى الريف الإيطالى بمواصفات دقيية بواحد من 330 من منتجات الألبان التى يتم اختبارها بشكل خاص.

 وتبذل إيطاليا ما بوسعها من أجل استعادة توقيعها على هذا النوع من الجبن ومنتجات أخرى من الطعام والكحول، فى حملة تمزج بين تقاليد الطعام القديمة وبعض المشاعر القومية الجديدة.

وفى بروكسل، يضغط الدبلوماسيون الإيطاليون على الاتحاد الأوروبى لحماية الطعام الإيطالى فى صفقات يتم التفاوض عليها مع دول أخرى، وفى روما، تقوم فرق حكومية بتوقع اتفاقيات مع الأسواق الإلكترونية لقمع أى مبيعات على الإنترنت لمنتجات النبيذ أو الجبن أو النقانق الإيطالية، كما أن الزعماء الشعبويين فى البلاد الذين يرفعون شعار إيطاليا أولا يمجدون عظمة المطبخ الإيطالى.

 


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