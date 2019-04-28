رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أقسام المستشفى الجامعى، اليوم الأحد، وذلك للاطمئنان على توافر المسنلزمات وتواجد النوبتجية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم .

واستهل منصور حسن، زيارته بقسم الاستقبال والطواريء باطنة وأطفال وكبار، وتحدثت مع المرضى عن حالتهم ومدى توافر ما يلزم من مستلزمات، وتواجد الطاقم الطبى الكامل لسرعة إسعاف حالات الطوارئ فى أسرع وقت ممكن وكذلك طاقم التمريض المعاون والمساعدين والإداريين لرفع كفاءة قسم الطوارئ لإستقبال المرضى، موجها أطباء قسم الطوارئ إلى حسن التعامل مع المرضى، وتوفير ما يلزم فى أسرع وقت ممكن.

كما تفقد منصور حسن برفقة مدير المستشفى الدكتور شريف عبدالمنعم والطاقم الطبي وفريق من الإداريين، أقسام أمراض الكلى، والغسيل الدموى الحاد والرعاية الحرجة بالمستشفى، واطمأن إلى عمل الأجهزة بكفاءة عالية والعناية بالمرضى .