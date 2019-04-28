رئيس الجهاز المركزى للتعمير يتفقد أعمال محور الهضبة الغربية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

تفقد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، يرافقه المهندس عمرو عبدالعال نائباً عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ الأعمال الجارى تنفيذها بمحور طريق هضبة أسيوط الغربية وسكن كريم بمحافظة أسيوط، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتنفيذاً لرؤية مصر2030.

بدأت الجولة الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمحور وطريق الهضبة الغربية من أعمال رصف للطريق والتشطيبات والإنتهاء من الكباري العلوية وتدبيش الطريق من الجانبين حتى مدينة ناصر "الهضبة الغربية" ، كما تفقد أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرية دير ريفا ضمن 400 منزل كمرحلة أولى بمحافظة أسيوط تنفيذاً لمبادرة "سكن كريم".

كما إلتقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط باللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والوفد المرافق له ؛ في ختام الزيارة للوقوف على مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز بمشروع محور الهضبة الجاري تنفيذه على أرض المحافظة ؛ معلناً على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لإنهاءه فى المواعيد المحدده له.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعمير، أن المحور عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم ، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادى كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبرى درنكه القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية ليختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة إلى 15 دقيقة، كما استمع إلى شرح تفصيلى لما تم تنفيذه حتى الآن مشدداً على سرعة نهو الأعمال طبقاً للخطة الزمنية المحددة له وافتتاحه فى يونيو القادم.

وأشاد نائب محافظ أسيوط بمعدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ المشروع مؤكداً على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظات الصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بها، مشيداً بما سيحققه مشروع مدينة ناصر من جذب سكانى والخروج من الوادى الضيق وكذلك مبادرة "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة أسيوط، مشيراً إلى توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة طبقاً لإمكانات المحافظة فى تنفيذ تلك المشروعات وإنهاء أعمالها فى المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمنى لها.

وأشار المهندس محمد فوزي النشار وكيل الوزارة ورئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بطريق ومحور الهضبة الذي يشمل أيضاً تنفيذ كوبري علوي علي مصرف الزنار ونفق للمزارعين حتي تقاطعه مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90% وجاري إستكمال الأعمال على أن يتم الإنتهاء منها خلال الأسابيع القادمة مضيفاً إنه جاري العمل في إعادة تأهيل 400 منزل بمحافظة أسيوط كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية من تدعيم وسقف ومد وصلات لمياه الشرب وإنشاء أو تدعيم دورات المياه وغرفة تفتيش نهائية خارج المنزل بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليون جنيه وذلك بناءً على بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى للقيام بأعمال رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى القرى.







































