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الأحد، 28 أبريل 2019 08:57 م
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ديليك الإسرائيلية تتقدم بعرض لشراء حقول نفط وغاز لشيفرون فى بحر الشمال

الأحد، 28 أبريل 2019 08:25 م
ديليك الإسرائيلية تتقدم بعرض لشراء حقول نفط وغاز لشيفرون فى بحر الشمال نفط - أرشيفية
القدس (رويترز)
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 أكدت مجموعة ديليك الإسرائيلية للطاقة اليوم الأحد أنها تقدمت بعرض من خلال وحدتها إيثاكا لشراء حقول النفط والغاز التابعة لشركة شيفرون فى بحر الشمال ببريطانيا.

وفى الأسبوع الماضي، أوردت رويترز أن ديليك اقتربت من إبرام صفقة الاستحواذ على حقول شيفرون للنفط والغاز فى بحر الشمال ببريطانيا، والتى يبلغ سعرها المعلن نحو مليارى دولار.

وقالت ديليك، فى إشعار تنظيمى فى تل أبيب، إنها تجرى محادثات لشراء حقول الغاز التابعة لشيفرون فى إطار استراتيجيتها لتوسعة عملياتها الدولية، لكنها لم تفصح عن تفاصيل مالية. وأضافت أن المحادثات تتركز على حقول الغاز الطبيعى والنفط التابعة لشيفرون فى بحر الشمال ببريطانيا، وهى ألبا وألدر وبريتانيا، إضافة إلى عدد من الأقمار الصناعية.

وذكرت ديليك أنها تعتقد أنه إذا تم التوصل إلى صفقة، فقد يتم إتمامها فى 2019 وتمويلها من خلال قروض بنكية ومواردها الخاصة.

وقالت مصادر إن الاستحواذ يشكل خطوة جديدة لديليك صوب طرحها العام المزمع، واستحوذت الشركة فى وقت سابق هذا الشهر على حصة شل البالغة 22.45 % فى حقل سيزر-تونجا فى خليج المكسيك بالولايات المتحدة مقابل 965 مليون دولار.

 


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