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حديقة بانوراما الجيزة تستقبل غدًا زوارها مجانًا احتفالاً بشم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 03:00 ص
حديقة بانوراما الجيزة تستقبل غدًا زوارها مجانًا احتفالاً بشم النسيم ديوان محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تستقبل حديقة البانوراما بطريق الفيوم بالجيزة، زوارها غدًا الاثنين، مجانًا بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وعيد القيامة، وذلك طوال اليوم.



واستعدت محافظة الجيزة لاستقبال احتفالات شم النسيم بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة.


 
ومن المقرر أن توزع الهيئة العامة للنظافة والتجميل 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجانًا، إضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع أى مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم.
 


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