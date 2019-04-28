video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعة فى قتل صاحب مكتب تأجير سيارات

الأحد، 28 أبريل 2019 07:56 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعة فى قتل صاحب مكتب تأجير سيارات حبس - أرشيفية
كتب نيفين طه
إضافة تعليق

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بأشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل صاحب مكتب تأجير سيارات، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة. 

 
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "ماجد.ط"48 سنة، صاحب مكتب تأجير سيارات، ومصاب بطعنتى بالبطن وتحت القلب، مما أدى إلى قطع شريان بالقلب ومحجوز بالرعاية المركزة ولم يمكن أستجوابة.
 
وجرى اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"محمد.ط.ج"28 سنة، سائق، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية لقيام المتهم بالتشاجر مع نجل المجنى علية بسب أولوية المرور تطورت لمشاجرة، فقام المتهم على أثرها بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواه"محدثا اصابتة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15154جنح قسم ثان شبرا الخيمة وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق. 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس جزار قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بالحوامدية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة