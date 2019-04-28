حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعة فى قتل صاحب مكتب تأجير سيارات

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "ماجد.ط"48 سنة، صاحب مكتب تأجير سيارات، ومصاب بطعنتى بالبطن وتحت القلب، مما أدى إلى قطع شريان بالقلب ومحجوز بالرعاية المركزة ولم يمكن أستجوابة.

وجرى اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"محمد.ط.ج"28 سنة، سائق، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية لقيام المتهم بالتشاجر مع نجل المجنى علية بسب أولوية المرور تطورت لمشاجرة، فقام المتهم على أثرها بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواه"محدثا اصابتة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15154جنح قسم ثان شبرا الخيمة وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.