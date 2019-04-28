video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 07:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: 16 مليار جنيه عائدات قناة السويس بالجنيه المصرى خلال 60 يوما

الأحد، 28 أبريل 2019 07:00 ص
جهاز الإحصاء: 16 مليار جنيه عائدات قناة السويس بالجنيه المصرى خلال 60 يوما اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الإيرادات التى حققتها قناة السويس، خلال الشهرين الأولين من العام الجارى مقومة بالجنيه المصرى، حيث أوضح التقرير الإحصائى، أن إجمالى تلك الإيرادات بلغ 16 مليار جنيه.

وذكر التقرير، والوارد ضمن النشرة المعلوماتية لشهر أبريل الجارى، أن إيرادات القناة فى يناير الماضى، بلغت ما يعادل 8.4 مليار جنيه، فيما بلغت فى فبراير التالى له، ما يعادل 7.6 مليار جنيه.

وفى سياق متصل أشار التقرير الإحصائى، إلى أعداد السفن العابرة خلال شهرى يناير وفبراير 2019، والتى بلغت 2869 سفينة، منها 827 ناقلة بترول، بإجمالى حمولة بلغ 184.8 مليون طن.

وأوضح التقرير، أن السفن عبرت القناة خلال شهر يناير الماضى، بلغ عددها 1516سفينة، منها 450 ناقلة بترولة بحمولة إجمالية 96.3 مليون طن، أما عدد السفن المارة فى شهر فبراير، فبلغ عددها 1353 سفينة، منها 377 ناقلة بترول، بحمولة إجمالية 88.5 مليون طن.

يذكر أن، النشرة المعلوماتية هى نشرة إحصائية شهرية، يصدرها جهاز الإحصاء وتتضمن عددا متنوعا من المؤشرات حول مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، وفقا لآخر الأرقام المتاحة.

IMG-20190427-WA0047 (1)
 
IMG-20190427-WA0048
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 61.5% زيادة فى براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال 2018

قناة السويس

عائدات قناة السويس

ايرادات قناة السويس بالجنيه

السفن العابرة للقناة

اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء

النشرة المعلوماتية




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة