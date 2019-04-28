جامعة بنها: شعبان عبدالرحيم سيقيم حفلا خيريا يخصص عائده للمستشفى الجامعى

كتب مصطفى القصبى - القليوبية إبراهيم سالم

أكد المطرب شعبان عبدالرحيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه اتفق مع رئيس جامعة بنها على إحياء حفل يقام بعد عيد الفطر فى استاد بنها الرياضى، وتخصيص العائد لصالح مستشفى بنها الجامعى، خاصة بعد زيارته لها وإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتى اشارت أنه سليم لايعانى من أى أمراض، مشيرا إلى أنه يتوجه بكل الشكر لكل القائمين على المستشفى من دكاترة وعاملين وغيرهم .

وأكدت جامعة بنها، أنها تابعت ردود الأفعال المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، حول زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعى لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى، ولقائه برئيس الجامعة وعميد كلية الطب.

وأضافت الجامعة فى بيان لها، أن أطباء المستشفى الجامعى قاموا بأداء واجبهم للفنان شعبان عبدالرحيم حيث تم اجراء مجموعة من الفحوصات الطبية العامة و المتخصصة.

كما تؤكد إدارة الجامعة انه عقب انتهاء جميع الفحوصات عرض الفنان شعبان عبدالرحيم إقامة حفل خيرى فى إستاد بنها الرياضى على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعى وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الاقسام العلاجية المختلفة.

وأوضحت الجامعة، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يولى اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعى منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية حيث قرر أن تكون المستشفى أولى جولاته التفقدية فى أول يوم عمل له بجامعة بنها.

كما تؤكد الجامعة حرص السعيد، على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها واجهة الجامعة الأولى للمجتمع، ودعمها لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالى القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.