video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها: شعبان عبدالرحيم سيقيم حفلا خيريا يخصص عائده للمستشفى الجامعى

الأحد، 28 أبريل 2019 08:05 م
جامعة بنها: شعبان عبدالرحيم سيقيم حفلا خيريا يخصص عائده للمستشفى الجامعى شعبان عبدالرحيم
كتب مصطفى القصبى - القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أكد المطرب شعبان عبدالرحيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه اتفق مع رئيس جامعة بنها على إحياء حفل يقام بعد عيد الفطر فى استاد بنها الرياضى، وتخصيص العائد لصالح مستشفى بنها الجامعى، خاصة بعد زيارته لها وإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتى اشارت أنه سليم لايعانى من أى أمراض، مشيرا إلى أنه يتوجه بكل الشكر لكل القائمين على المستشفى من دكاترة وعاملين وغيرهم .

وأكدت جامعة بنها، أنها تابعت ردود الأفعال المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، حول زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعى لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى، ولقائه برئيس الجامعة وعميد كلية الطب. 

وأضافت الجامعة فى بيان لها، أن أطباء المستشفى الجامعى قاموا بأداء واجبهم للفنان شعبان عبدالرحيم حيث تم اجراء مجموعة من الفحوصات الطبية العامة و المتخصصة.

كما تؤكد إدارة الجامعة انه عقب انتهاء جميع الفحوصات عرض الفنان شعبان عبدالرحيم إقامة حفل خيرى فى إستاد بنها الرياضى على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعى وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الاقسام العلاجية المختلفة. 

وأوضحت الجامعة، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يولى اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعى منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية حيث قرر أن تكون المستشفى أولى جولاته التفقدية فى أول يوم عمل له بجامعة بنها.

كما تؤكد الجامعة حرص السعيد، على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها واجهة الجامعة الأولى للمجتمع، ودعمها لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالى القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوارئ بمستشفيات جامعة بنها احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم

اخبار القليوبية

جامعة بنها

مستشفى بنها الجامعى

اخبار جامعة بنها

شعبان عبد الرحيم




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة