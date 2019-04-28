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تيار المستقبل بلبنان: إيران تضرب استقرار المنطقة وتخرب المجتمعات العربية

الأحد، 28 أبريل 2019 09:31 م
تيار المستقبل بلبنان: إيران تضرب استقرار المنطقة وتخرب المجتمعات العربية أحمد الحريرى الأمين العام لـ(تيار المستقبل) فى لبنان
بيروت أ ش أ
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قال الأمين العام لـ(تيار المستقبل) فى لبنان أحمد الحريرى، إن "النظام الإيرانى -الذى يواجه عقوبات دولية- يضرب الاستقرار فى المنطقة، ويصدر الفتنة فى المجتمعات العربية، ويمعن -عبر مليشياته المذهبية- فى إشعال الحروب الأهلية فى سوريا والعراق واليمن والبحرين".

وأضاف أحمد الحريرى -فى تصريح اليوم الأحد- أن "النظام الإيرانى يصنع كافة المشاهد المأساوية التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عما يمارسه على أرضه من استبداد وديكتاتورية بحق شعبه، وبحق عرب الأحواز الذين يواصل مسلسل إعدامهم والتنكيل بهم".

وتابع أن "إيران بيت مال تخريب المجتمعات العربية وتنظيم الحروب الأهلية والمذهبية فى المنطقة، أما المملكة العربية السعودية، فستبقى تتصدى للتخريب الإيرانى فى كل الساحات، وهى على عكس إيران التى يحاصرها إجرامها ويعزلها عن العالم".

 


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