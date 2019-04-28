video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية عن العمل لعدم انتظام التيار الكهربائى

الأحد، 28 أبريل 2019 05:10 م
توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية عن العمل لعدم انتظام التيار الكهربائى محطة مياه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم، الأحد، أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامة داخل مأخذ محطة تنقية مياه الشرب ببيت الرى بجرزا بطامية، أدى إلى توقف جزئي للمحطة عن العمل، كما أدى إلى ضعف الضغوط داخل خطوط مياه الشرب عن مدينة طامية وضواحيها والمنطقة الصناعية بكوم اوشيم وقري منشأة بني عتمان وطنطاوي بمركز سنورس.

 

أكدت الشركة فى بيانا لها، أن المحطة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 170 ألف متر مكعب، وأن عدم انتظام تشغليها بكامل طاقتها راجع إلى عدم انتظام التيار الكهربائى، وهذا خارج عن إرادتها وفور عودة التيار الكهربائى للمحطة ستعود المحطة لعملها فورا.

 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الفيوم يبحث إقامة مشروع صناعى متكامل بكوم أوشيم

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة