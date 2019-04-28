توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية عن العمل لعدم انتظام التيار الكهربائى

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم، الأحد، أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامة داخل مأخذ محطة تنقية مياه الشرب ببيت الرى بجرزا بطامية، أدى إلى توقف جزئي للمحطة عن العمل، كما أدى إلى ضعف الضغوط داخل خطوط مياه الشرب عن مدينة طامية وضواحيها والمنطقة الصناعية بكوم اوشيم وقري منشأة بني عتمان وطنطاوي بمركز سنورس.

أكدت الشركة فى بيانا لها، أن المحطة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 170 ألف متر مكعب، وأن عدم انتظام تشغليها بكامل طاقتها راجع إلى عدم انتظام التيار الكهربائى، وهذا خارج عن إرادتها وفور عودة التيار الكهربائى للمحطة ستعود المحطة لعملها فورا.



