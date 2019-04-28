توريد 117 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 117 طن و487 كيلو بإجمالى 783 أردب .

مضيفا أن المساحة التى تم حصادها 12830 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 355659 فدان .

ووجه محافظ البحيرة بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.