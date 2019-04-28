تموين بورسعيد: لجان للتفتيش على أغذية الأيتام والمسنين فى شم النسيم

بورسعيد محمد فرج

قال ناصر ثابت وكيل وزارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح لــ"اليوم السابع" بأنه تم بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية استعدادا لشم النسيم للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية والوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة.

لافتا أن هناك لجان مشتركة من الصحة والتموين للمرور على دور الأيتام والمسنين لمعاينة المواد الغذائية والحلويات المتواجدة بهذه الأماكن بجانب تشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع الخبز بالتنسيق مع مباحث التموين.

وتابع: أن مباحث التموين شنت حملات مكثفة للتأكد من عدم عرض سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بالأسواق والباعة الجائلين فضلا عن التصدى لمحاولات تهريب السلع المدعمة كالدقيق والخبز المدعم والزيت والسكر التموينى واسطوانات البوتاجاز.

ومن جانبه أكد ثابت أن مفتشى التموين يتابعون محطات الوقود بصفة دائمة فضلا المرور على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز البلدى بجانب غرفة عمليات المركزية التى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين.