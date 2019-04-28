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تعليم الإسكندرية تنهى إستعدادات امتحان الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 28 أبريل 2019 12:41 م
تعليم الإسكندرية تنهى إستعدادات امتحان الفصل الدراسى الثانى مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019، والتى ستبدأ الثلاثاء الموافق 30 من أبريل بامتحانات صفوف النقل للصفوف الثانى والثالث والرابع من المرحلة الإبتدائية، والصفين الأول والثانى من المرحلة الإعدادية، والصف الثانى الثانوى.

وأصدر مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته بأن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ووفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية وبعيدة تماما عن أية إيحاءات دينية أو سياسية أو رياضية وتكون من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط التى أرسلتها الوزارة، وتم تعميمها لجميع الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية، كما أكد على ضرورة قيام الموجه المقيم بكل مدرسة خلال الامتحانات بأعماله المنوطة بها بكل دقة، من التأكيد على غلق البوابات الرئيسية للمدرسة ووجود مسئول الأمن ومتابعة فتح وغلق مظاريف الأسئلة، ووضوح الورقة الامتحانية، ووجود دليل اللجان معلقا فى مكان واضح. وكذلك جدول الامتحانات وتذليل أية عقبات باللجان والتواصل مع غرفة عمليات كل إدارة التى ستتولى بدورها التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية

وفى سياق متصل ركز العجمى على أهمية دور المعلمين فى إنضباط العملية الامتحانية والدقة الكاملة فى تقدير الدرجات وعمليات الرصد فى الشيت الورقى والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسى على جهاز الحاسب الآلى، على أن يتم تصحيح الأوراق أولا بأول وتتم مراجعته بشكل دقيق ليحصل كل طالب على حقه كاملا مع التشديد على المحاسبية وإحالة أى مقصر فى أعمال الامتحانات للمساءلة القانونية

يُذكر أن امتحانات الصفين الخامس والسادس من المرحلة الإبتدائية، ستبدأ فى الرابع من مايو القادم، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى الحادى عشر من نفس الشهر، وتمنى العجمى التوفيق لجميع أبنائه الطلاب ليحصدوا ثمرة جهدهم طوال العام .

 


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