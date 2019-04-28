تعرف على تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة فى 7 معلومات خلال الربع الأول بـ2019

نجح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق مستهدفات الربع الأول من 2019، وفى الفيديو التالى نكشف بالأرقام تمويلات الجهاز التى قدمها فى 3 أشهر وكذلك القروض الأجنبية المرتقب تحصيلها.

-الجهاز ضخ قرابة 1.5 مليار جنيه بالربع الأول من 2019.

-جهاز المشروعات وجه 820 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر.

-خدمة 56 ألف عميل منهم 48 % للسيدات بالتمويل المتناهى.

-الجهاز يبرم اتفاق قرض من البنك الدولى بـ 200 مليون دولار أول مايو.

-50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعات المرأة.

-توقيع عقد مع بنك تنمية الصادرات بـ 40 مليون جنيه.

-الجهاز يتوسع فى تمويلاته هذا العام ويقترب من إعلانه استراتيجية القطاع.