تعرف على تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة فى 7 معلومات خلال الربع الأول بـ2019

نجح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق مستهدفات الربع الأول من 2019، وفى الفيديو التالى نكشف بالأرقام تمويلات الجهاز التى قدمها فى 3 أشهر وكذلك القروض الأجنبية المرتقب تحصيلها.
-الجهاز ضخ قرابة 1.5 مليار جنيه بالربع الأول من 2019.
-جهاز المشروعات وجه 820 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر.
-خدمة 56 ألف عميل منهم 48 % للسيدات بالتمويل المتناهى.
-الجهاز يبرم اتفاق قرض من البنك الدولى بـ 200 مليون دولار أول مايو.
-50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعات المرأة.
-توقيع عقد مع بنك تنمية الصادرات بـ 40 مليون جنيه.
-الجهاز يتوسع فى تمويلاته هذا العام ويقترب من إعلانه استراتيجية القطاع.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة