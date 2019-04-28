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تشغيل 4 أتوبيسات للنقل الداخلى بمدينة بنى سويف الجديدة

الأحد، 28 أبريل 2019 10:53 ص
تشغيل 4 أتوبيسات للنقل الداخلى بمدينة بنى سويف الجديدة أتوبيس - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بدء تشغيل 4 أتوبيسات، للعمل ضمن منظومة النقل الداخلى بالمدينة، لنقل المواطنين بين الأحياء المختلفة، ومناطق ابنى بيتك، ومشروع الإسكان الاجتماعى (أراضٍ ووحدات)، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وربطها بالنقل الخارجى، لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.
 

كان المهندس أشرف عبد الرحمن،  رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، قد أكد أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 44 عمارة منخفضة التكاليف (تم تنفيذها منذ عام 1995)، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة 14 عمارة أخرى، مؤكداً أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق، لتشجيع المواطنين على الإقامة بها.
 
 

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