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ترامب عن حادث كاليفورنيا: القبض على المشتبه به وإنفاذ القانون عمل رائع

الأحد، 28 أبريل 2019 12:40 ص
ترامب عن حادث كاليفورنيا: القبض على المشتبه به وإنفاذ القانون عمل رائع ترامب
كتب هيثم سلامة
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حرص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على توجيه الشكر لقوات الأمن بعد القبض على المشتبه به فى حادث الهجوم على المعبد اليهودى فى مدينة بواى بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بآخر أيام احتفالات عيد الفصح.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، :"دعوات وصلوات لجمع المتضررين من حادث إطلاق النار على الكنيس فى بواى، بولاية كاليفورنيا، بارك الله  لكم جميعا.. القبض على المشتبه به وإنفاذ القانون عمل رائع .. شكرا لكم".

ترامب
ترامب

من جانب آخر، كان قد أكد عمدة سان ديجو ستيف فوز، وفاة امرأة مسنه وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين فى حادث إطلاق النار على معبد يهودى فى مدينة بواى بولاية كاليفورنيا، والقبض على المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمل 19 عاما.

 

 


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