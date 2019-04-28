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"تحيا مصر" و"التخطيط" يعتمدان 609 ملايين جنيه لتنفيذ 12 مشروعًا بأسوان

الأحد، 28 أبريل 2019 02:00 ص
"تحيا مصر" و"التخطيط" يعتمدان 609 ملايين جنيه لتنفيذ 12 مشروعًا بأسوان جانب من المشروعات
أسوان – عبد الله صلاح
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وقعت محافظة أسوان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء حزمة من المشروعات التنموية بالمحافظة، باعتمادات تصل لحوالى 609 ملايين جنيه، منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، ويمكنك التعرف على هذه المشروعات كالآتى:

 

1- إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة.

 

2- تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بطاقة 18 سريرا.

 

3- توصيل المرافق لمشروع إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو لعدد 6 عمارات.

 

4- استكمال وتشطيب عدد 6 عمارات أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو.

 

5- مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة.

 

6- مشروع توصيل المرافق الخارجية من صرف صحى ومياه وطرق إلى رأس المنطقة الحرفية بقرية الجنية والشباك بمركز نصر النوبة.

 

7- إنشاء مركز صندوق تحيا مصر الطبى للغسيل الكلوى بطاقة 40 كرسى بجوار مستشفى الحميات بأسوان.

 

8- توصيل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع لعدد 8 قرى بمركز نصر النوبة وهى المضيق وقورته 2 والعلاقى وماريا ومرواو وجرف حسين وأبو هور وكلابشة.

 

9- إنشاء محطة مياه سعة 5 آلاف م3 / يوم بقرية عنيبة

 

10- مشروع تطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة والذى يتضمن رفع كفاءة ملعب كرة السلة وإنارته وإنشاء مبنى تغيير الملابس.

 

11- توصيل المرافق الداخلية لمشروع الإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب لعدد 432 وحدة سكنية بالطويسة بمركز دراو.

 

12- استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بإبريم ووادى العرب.

 


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