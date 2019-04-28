تحرير 180 محضر إشغال طريق فى حملة لمرافق الغربية

الغربية ــ محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة لإزالة الإشغالات والأكشاك والإعلانات المخالفة والحواجز الخرسانية بطنطا والمحلة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير الأمن، إخطارا من العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة المرافق بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 180 محضرإشغال للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 214 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 22 فرش عشوائي لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة 17 حاجز خرسانى، و20 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.

كما تضمنت نتائج الحملة ضبط 10 عربات يدوية خاصة بالباعة الجائلين، وتنفيذ 13 قرارا بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهى، وتحرير 36 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة، وإزالة 29 كشك خشبي وصاج ومقاهي بدون ترخيص ، وتحصيل 42 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.