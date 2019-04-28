video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1068مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 28 أبريل 2019 09:26 ص
تحرير 1068مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
كتب ـ فريق المحافظات
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير الحركة المرورية،  أسفرت عن تحرير 1068مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 33 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 12 شقة و14 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا  أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 8 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1359 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

امن المنوفيه

حمله مروريه




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة