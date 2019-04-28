تحرير 1068مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

كتب ـ فريق المحافظات

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 1068مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 33 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 12 شقة و14 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 8 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية.