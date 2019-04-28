تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق وطلب فدية لـ 27 مايو

كتب عبد الله محمود

قررت الدائرة 20 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار لطيف سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق" لجلسة 27 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم".

كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

كانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من موظفة بأحد البنوك بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها، الكائن بالحي الثالث، دائرة القسم، باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأهل المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغا ماليا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث.

وتوصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديدا من الخاطفين بقتله، ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة، تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أهله، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.