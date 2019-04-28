video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق وطلب فدية لـ 27 مايو

الأحد، 28 أبريل 2019 06:49 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق وطلب فدية لـ 27 مايو محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قررت الدائرة 20 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار لطيف سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق" لجلسة 27 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم".
 
كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.
 
وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.
 
كانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من موظفة بأحد البنوك بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها، الكائن بالحي الثالث، دائرة القسم، باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأهل المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغا ماليا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.
 
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث.
 
وتوصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديدا من الخاطفين بقتله، ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة، تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين. 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أهله، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس جزار قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بالحوامدية

تجديد حبس "محامى" لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما ببولاق

اخبار الحوادث

مد اجل

خطف طفل

طفل الشروق

محاكمة المتهمين

محكمة العباسية




لا تفوتك
المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة