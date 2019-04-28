براءة رئيس تحرير مجلة الأهلى فى اتهامه بسب مجدى عبد الغنى

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار أسامة الرفاعى اليوم الأحد، ببراءة الكاتب الصحفى ابراهيم المنيسى مدير تحرير الأخبار، ورئيس تحرير مجلة الأهلى، من تهمة سب وقذف مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقررت المحكمة ألزام الأخير بدفع اتعاب ومصروفات المحاماة.

كانت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم قضت بتغريم الناقد الرياضى إبراهيم المنيسى، رئيس تحرير مجلة الأهلى، 10 آلاف جنيه فى اتهامه بسب مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإلزامه بدفع 10001 كتعويض مدنى مؤقت.

وكان أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن مجدى عبد الغنى أقام جنحة سب ضد الناقد الرياضى إبراهيم منيسى عقب نشر الأخير مقالا عن مجدى عبد الغنى قيد برقم 46646 سنة 2018.

ودفع "عبد العزيز" بأن جميع ما ورد بهذا المقال غير صحيح ولم يتم إجراء أي تحقيق مع الكابتن مجدي عبد الغنى من قبل اتحاد كرة القدم، كما أنه لم يتم تقديم أى بلاغات ضده من أى جهة أو تحقيقات داخلية فى اتحاد كرة القدم المصرى.

وتابع، أن ما أسنده محرر الخبر عن مجدي عبد الغني هو سب وتشهير، حيث وصفه ونعته بأنه شخص يتربح من عمل من أعمال وظيفته، حيث تم رفع جنحة ضد محرر الخبر طبقا لنصوص المواد , 188 ,306 , 307 ، 308.

وكان الناقد الرياضى إبراهيم المنيسى قد نشر فى بوابة الأخبار الإليكترونية مقال تحدث فيه عن استيلاء مجدى عبد الغنى على العديد من حقائب الملابس الرياضية الخاصة بأعضاء بعثة المنتخب، وأشار المقال إلى أن كاتبه لديه مستندات تتضمن تسجيلًا تلفزيونيًا لما أكده مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيسه هانى أبو ريدة من تحويل مجدى عبد الغنى للتحقيق بسبب تلك الواقعة.