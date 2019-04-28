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انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال حمرين بالعراق من خلايا داعش

الأحد، 28 أبريل 2019 09:43 ص
انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال حمرين بالعراق من خلايا داعش الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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أطلقت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الأحد، عملية أمنية كبيرة، لتطهير جبال حمرين على حدود محافظات كركوك ديالى صلاح الدين من خلايا تنظيم داعش الإرهابى.

وقال القائد بالعمليات المشتركة اللواء الركن سعد حربية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "انطلقت العملية الأمنية عبر أربع محاور؛ وذلك بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وبمشاركة فرق الشرطة الاتحادية، ومحور الشمال للحشد الشعبي، وبإسناد طيران الجيش، والقوة الجوية العراقية، وطيران التحالف الدولي"، مضيفا أن العملية تهدف للقضاء على خلايا داعش إرهابي، وتدمير مقراته فى جبال حمرين .

يذكر أن ما تبقى من عناصر داعش الإرهابى يتخذون من جبال حمرين ملاذات آمنة، لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين، وعناصر القوات الأمنية فى المناطق الآمنة.

 


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