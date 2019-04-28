انتحار فتاة بتناول مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أقدمت فتاة على الانتحار بتناولها مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية وذلك أثناء وجودها فى محطة ترام باكوس ولفظت أنفاسها الأخيرة .

والبداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية يفيد انتحار فتاة بمحطة ترام باكوس، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص سقوط المدعوة "ب.ع" 30 عاما مسجاة على أرضية رصيف محطة ترام باكوس، وتجمع المارة حولها، ووجود إفرازات و"رغاوي" حول الفم.

وجرى نقل الفتاة بسيارة الإسعاف إلا أن عضلة القلب توقفت قبل وصولها إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتوفيت.

وبسؤال أسرتها قالت إن ابنتها أجرت اتصال هاتفي بإحدى صديقتها أثناء تواجدها بمحطة باكوس وأخبرتها أنها "مخنوقة" ثم اتصلت بها مرة أخرى وأخبرتها بتناولها السم للتخلص من حياتها.

وأضاف ذويها في التحقيقات أنها كانت تمر بأزمة نفسية لعدم زواجها وخسارتها مبلغ مالي في مشروع ملابس، فيما تبين من الكشف الطبي تناولها مادة سامة غير معلومة.

وتحرر محضر بقسم شرطة أول الرمل بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.