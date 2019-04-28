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الأحد، 28 أبريل 2019 08:46 م
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اليوم السابع: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية

الأحد، 28 أبريل 2019 07:50 م
اليوم السابع: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية، وتسجيلات العمدة و«أبوعمار» وأبو عمرو المصرى تفضح حملة «اطمن انت مش لوحدك»
 
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