اليوم السابع: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الإخوان يعترفون بالخيانة والتبعية لأجهزة مخابرات دولية، وتسجيلات العمدة و«أبوعمار» وأبو عمرو المصرى تفضح حملة «اطمن انت مش لوحدك»

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